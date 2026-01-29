L'ex collaboratore di Conte: "Lukaku, non sono ottimista. De Bruyne? Dubito lo rivedremo"

Tiberio Ancora, ex calciatore, oggi è un personal trainer specializzato in allenamenti di forza funzionale e ha collaborato recentemente con Antonio Conte al Napoli. Intervistato da gazzetta.it, ha parlato proprio dell'infortunio di Romelu Lukaku: "Si è fatto male pochi giorni dopo il mio addio, un omone di 110 chili che non era ancora al top della condizione. Avevo suggerito di gestirlo con cautela in attesa che tornasse al 100%, poi non so che cosa sia accaduto. Certamente Romelu, a 32 anni e con quel fisico, non può permettersi sforzi non programmati".

Lukaku e De Bruyne torneranno al top?

"Conosco entrambi e, onestamente, non sono ottimista. Romelu, per i motivi che vi ho spiegato, ha bisogno di diverse settimane per carburare, a maggior ragione dopo uno stop così lungo. Quanto a De Bruyne, dubito che lo rivedremo in campionato. In estate è arrivato al Napoli piuttosto fuori forma, poi ha recuperato come un vero campione. Ma ora, a 34 anni, ritrovare il ritmo mentre gli altri corrono il doppio di lui non sarà semplice".

Sono una coincidenza gli infortuni al bicipite femorale?

"La prevenzione passa dalla corretta esecuzione degli esercizi di forza in palestra. Senza la giusta tecnica, la forza non serve a nulla, anzi… si rischia soltanto di farsi male".