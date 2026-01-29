Roma, sorpresa Paulo Dybala: va regolarmente in panchina contro il Panathinaikos
La Roma ritrova Paulo Dybala, almeno in panchina, nella sfida di Europa League in programma questa sera ad Atene. Dopo le ore di cautela seguite al problema al ginocchio accusato contro il Milan, lo staff giallorosso ha scelto una linea attendista ma meno rigida del previsto: l’attaccante argentino non partirà titolare, ma non andrà neanche in tribuna contro il Panathinaikos.
Il fastidio era emerso già a caldo al termine dell’ultima gara di campionato e aveva portato a ulteriori valutazioni da parte dello staff medico nella mattinata odierna. Gli esami clinici non hanno evidenziato segnali allarmanti nell’immediato, confermando l’ipotesi di una semplice contusione. In attesa degli accertamenti strumentali programmati per domani, la Roma ha comunque deciso di non escludere del tutto la Joya.
Resta invece rinviato a domani il verdetto definitivo in vista del campionato. La presenza di Dybala nella sfida di lunedì contro l’Udinese dipenderà dagli esami strumentali e dall’evoluzione del dolore. Da Trigoria filtra comunque moderato ottimismo: l’allarme non c’è, ma la Roma intende muoversi solo sulla base di dati certi, confermando un approccio prudente in una fase cruciale della stagione.
Le formazioni ufficiali
Panathinaikos (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kiriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Benitez.
Roma (3-5-2): Gollini; Mancini, Zlolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini. Allenatore: Gasperini.