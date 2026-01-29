Ufficiale
Team Altamura, c'è il rinnovo di Dipinto: ha firmato finito al 2028
Nicola Dipinto e il Team Altamura, avanti insieme. Il centrocampista classe 2002 ha rinnovato il proprio contratto con il club pugliese fino al 2028. Di seguito la nota del club.
"Il Team Altamura comunica di aver il prolungato il contratto del centrocampista, classe 2002, Nicola Dipinto, che continuerà a vestire la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2028.
L’intesa rappresenta un segnale di continuità e fiducia reciproca tra il club e il giovane calciatore, protagonista di una crescita costante e ormai punto di riferimento all’interno della rosa".
