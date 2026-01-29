TMW Tchoca-Torino, affare in standby ma destinato a saltare: il punto

João Pedro de Sousa Rodrigues, più noto con lo pseudonimo di Tchoca, è sempre più vicino a non diventare un giocatore del Torino. L’affare legato all’acquisto del difensore brasiliano è infatti in standby.

Quel che filtra dal club granata, ovviamente a livello non ufficiale, è che ci siano valutazioni in corso. La sensazione, abbastanza chiara, è che il rinforzo per la difesa di Marco Baroni sia destinato a naufragare.

Sarebbe, in un certo senso, un colpo di scena: Tchoca non era soltanto arrivato in Italia e si era sottoposto a visite mediche, ma la sua cessione era stata addirittura già annunciata dal Corinthians, prima ancora che sostenesse le visite mediche di rito. E che l’affare, come pare probabile se non certo, finisse in un nulla di fatto.