L'ex ct del Marocco su El Aynaoui: "L'oro non arrugginisce nel suo scrigno, serve pazienza"

Abdelhadi Sektioui, ex commissario tecnico del Marocco, ha voluto spendere delle belle parole ai microfoni di AfricaFoot per Neil El Aynaoui, centrocampista attualmente in forza alla Roma: "La sua situazione è particolare, ma lui è un giocatore completo. Viene impiegato in maniera sporadica, non è una questione di livello, ma di sintonia con le scelte dello staff tecnico".

Il minutaggio che gli viene concesso non è l'ideale: "Avere continuità è fondamentale per trovare stabilità e rendimento. Alcuni allenatori privilegiano equilibri già consolidati: in questi contesti un giocatore può impiegare tempo per ritagliarsi il proprio spazio. Il suo contratto fino al 2030 è un'arma a doppio taglio. Da un lato tutela il club, dall'altro può diventare un vincolo per il giocatore se non riesce a imporsi. Ha bisogno di fiducia per esprimersi al meglio".

Su di lui si vocifera ci siano gli occhi di Real Madrid, Barcellona e Lipsia e Sektioui spiega il perché: "I grandi club non guardano solo al minutaggio. Analizzano qualità tecnica, capacità di rompere le linee e intelligenza tattica. Questo interesse dimostra quanto sia apprezzato a livello europeo. El Aynaoui è il futuro del centrocampo della Nazionale. Serve pazienza: l'oro non arrugginisce nel suo scrigno. Ha qualità per arrivare a un livello altissimo".