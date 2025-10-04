Esclusiva TMW L'ex Fiorentina Kofi Agyei: "Inizio inspiegabile, ma a Pioli bisogna dare tempo"

Il centrocampista ghanese Daniel Kofi Agyei, che la Fiorentina prelevò nel 2008 per la formazione Primavera e che è rimasto in viola per quattro stagioni (più due vissute in prestito) esordendo anche in Serie A, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare della situazione della squadra di Pioli.

Che ricordo hai del tuo percorso alla Fiorentina?

"Quel percorso alla Fiorentina è stato bellissimo. Non mi sarei mai aspettato di essere preso da una squadra così dal Ghana. Il salto è stato diretto e bellissimo. Sono rimasto 5-6 anni a Firenze, ho conosciuto grandissimi giocatori. Poi ho vissuto anche anni belli per la Fiorentina, come quando abbiamo giocato in Champions ed io ero con loro".

Che differenza vedi fra la società di allora e quella odierna?

"Entrambe le società hanno fatto nel loro grandissime cose. Allora arrivò in Champions facendo bene, ricordo quella partita 'rubata' dal Bayern Monaco altrimenti sarebbe stato un ulteriore passo importante per la società di allora. Oggi però vedo che la società ha fatto un centro sportivo che è bellissimo, uno dei migliori al mondo. E in campo ci sono state tre finali perse, alzando il livello. Contestualizzando ai due periodi dunque entrambe le società hanno fatto bene".

Come ti spieghi un inizio così complicato per la Viola?

"Non so cosa dire, non me lo aspettavo. Ci sono tanti giocatori nuovi con un tecnico nuovo, serve tempo. I giocatori devono capire cosa vuole il mister da loro. I risultati non arrivano, ma problemi veri non ne vedo, perché credo che pian piano le cose funzioneranno".

C'è chi ha puntato il dito sulla tifoseria stessa della Fiorentina: la piazza è fin troppo esigente?

"Firenze è una delle città più belle al mondo, è normale che la gente viva con aspettative alte con la storia che questo club ha. Dopo tre finali perse poi capisco che la tifoseria voglia gioire. Non mi aspettavo che la Fiorentina partisse così male, ma dopo tre finali è normale che le aspettative siano alte e che la gente ci creda di poter vincere titoli".