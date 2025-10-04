Como, Ramon: "Mi sto ambientando piano piano. Oggi speriamo di conquistare 3 punti"
Il difensore del Como Jacobo Ramon ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Le sue parole: "Mi sto ambientando piano piano, il campionato è competitivo. Speriamo di vincere oggi".
