Atalanta, Percassi: "Lookman? Super professionista, poi è il mister che fa le scelte"
L'ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Como valido per la 6^ giornata di Serie A.
Vi aspettavate un inizio così forte di Juric?
"Siamo attenti a fare sempre il massimo, giochiamo tanto e non dobbiamo pensare troppo. Ogni partita è difficile, puntiamo a fare più punti possibile".
Come è ripartito Lookman?
"Il ragazzo è ripartito benissimo, si sta comportando da super professionista. Siamo orgogliosi che sia dell'Atalanta, poi il mister fa le sue scelte".
