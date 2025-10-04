Atalanta avanti in 5 minuti: Samardzic fulmina il Como, è 1-0 alla New Balance Arena
Lazar Samardzic spiazza Butez, Atalanta avanti sul Como! Percussione furente della Dea su recupero palla, uno scambio rapido con Ederson permette il trequartista serbo di aprire il mancino e piazzarlo sul primo palo, per il gol lampo al minuto 5: è 1-0 alla New Balance Arena, lariani destinati a inseguire.
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l'Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l'esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
