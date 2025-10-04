Palermo, Inzaghi: "Abbiamo fatto una grandissima gara con straordinaria personalità"

Stadio “Alberto Picco” di La Spezia si trasforma nel teatro di un'impresa per il Palermo. I rosanero, guidati dal tecnico Pippo Inzaghi, conquistano una vittoria per 2-1 e arrivano alla seconda sosta per le gare delle nazionali da imbattuti, sfatando un tabù che durava da oltre novant’anni su questo campo. L’allenatore sottolinea come la squadra abbia già superato altre “maledizioni”, come quella di Caserta, Castori e, nell’occasione, D’Angelo, avversario contro cui lo stesso Inzaghi non aveva mai vinto prima. "Non vincevamo da oltre 90 anni su questo campo – racconta il tecnico ai microfoni ufficiali del club –, ma la squadra ha fatto una grandissima partita e ha dimostrato una personalità straordinaria".

Il dato che impressiona maggiormente è quello dei soli tre gol subiti in sette giornate, conferma della solidità raggiunta dal Palermo. Nonostante l’assenza per infortunio di Bani – leader e riferimento della retroguardia –, la squadra si mostra compatta e resiliente. Inzaghi attribuisce il merito anche a "Veroli, Peda e Pierozzi, autori di una gara da leoni", evidenziando come nessuno abbia mai sofferto realmente di fronte agli attacchi avversari.

"La cosa che mi lascia più sereno – aggiunge – è che può mancare chiunque, anche giocatori insostituibili, ma il gruppo reagisce sempre. Dobbiamo guardare avanti perché possiamo ancora migliorare tanto". Il tecnico invita comunque a prendere con cautela l’attuale classifica, pur sottolineando che eventuali “rallentamenti” sono assolutamente fisiologici e testimoniano la bontà del percorso intrapreso.

Al termine della sfida, Inzaghi si sofferma sull’importanza del supporto da parte dei tifosi rosanero, protagonisti di una presenza calorosa e costante anche sotto la pioggia. "È stato eccezionale il loro supporto, ci hanno fatto sentire quasi come a casa", commenta il tecnico. La vittoria assume così un valore doppio: non solo per la classifica, ma soprattutto per aver regalato una grande gioia a chi segue la squadra con passione. "La squadra prende sempre più una sua fisionomia – ammette Inzaghi –. Sappiamo di lottare per un popolo straordinario che sogna di vedere il Palermo giocare e combattere così".

La sosta, secondo l’allenatore, arriva al momento opportuno dopo una serie intensa di partite, offrendo al gruppo la possibilità di ricaricare le energie e prepararsi ai prossimi impegni, con l’obiettivo chiaro di continuare a crescere e stupire.