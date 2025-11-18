Niente ritiro prima di Atalanta e Qarabag per il Napoli. Conte vedrà De Laurentiis solo sabato

Antonio Conte è tornato a Napoli, ma lo ha fatto senza cercare vendetta o punire qualche calciatore della sua squadra, anzi. L'allenatore ha confermato che non ci sarà il ritiro pre-partita in vista del match contro l'Atalanta e anche prima della gara contro il Qarabag. Come se non fosse successo niente e questo è un po' strano dato che non si vedono tutti i giorni allenatori che nel bel mezzo della stagione staccano per una settimana, seppur durante la sosta per le nazionali.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non ha sciolto le riserve sulla sua presenza a Castel Volturno perché vuole che a decidere sia Antonio Conte, ma al momento è atteso al Maradona sabato. Non è detto che il patron abbia condiviso le parole del tecnico, ma si è detto disponibile a stare al suo fianco qualora lui lo volesse. Dovesse succedere, sarebbe un'altra clamorosa novità rispetto a come ci ha abituati l'ex Chelsea e Tottenham, che ha comunque apprezzato le parole del numero uno degli azzurri all'indirizzo di FIFA e UEFA per gli infortuni.

Da non sottovalutare pure l'importanza del mercato perché i ko di Anguissa e De Bruyne peseranno inevitabilmente come macigni sul Napoli e bisognerà trovare il modo per ovviare a tali assenze.