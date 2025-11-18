Fiorentina, buone notizie per Kean: è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della Juventus

Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo e punta la gara di sabato pomeriggio contro la Juventus, in programma a partire dalle ore 18:00 e valida per la dodicesima giornata di Serie A. Come già anticipato questa mattina (QUI la news), la squadra si è ritrovata questa mattina sui campi del Viola Park di Bagno a Ripoli per svolgere il primo dei due allenamenti previsti, dopo aver beneficiato di due giorni di riposo, e il centravanti classe 2000 ha ripreso a lavorare assieme ai propri compagni.

Dopo essere rimasto fuori dai convocati di Gattuso per le gare di qualificazione ai Mondiali che la Nazionale ha disputato contro Moldavia e Norvegia, ancora alle prese con un problema alla caviglia accusato post trasferta di Mainz, Kean è pronto a tornare nell'undici titolare contro la propria ex squadra.

Più difficile, invece, la presenza contro i bianconeri di Robin Gosens. L’esterno tedesco, infortunatosi lo scorso 29 ottobre a San Siro contro l’Inter non si è ancora completamente ripreso dalla lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra e la scorsa settimana ha sempre lavorato a parte. Vedremo se il tedesco potrà quanto meno tornare tra i convocarti, ma in ogni caso Fortini e Parisi si contenderanno un posto sulla fascia sinistra.