Baldanzi pronto a lasciare la Roma. Tra un De Rossi-bis e l'interesse estivo del Verona

Ancora un mese e mezzo e sarà dato il via al calciomercato di gennaio in Serie A, può essere quindi utile cominciare a individuare già i potenziali protagonisti della finestra di trasferimenti dell'inverno che si avvicina inesorabile.

Tra questi trova posto anche Tommaso Baldanzi. Uno dei giocatori meno utilizzati in questa Roma di Gasperini che vola, il fantasista classe 2003 nel calciomercato di gennaio si prepara a cambiare casacca, probabilmente in prestito e non a titolo definitivo. E con la chiara idea di rimanere a giocare in Serie A. Le società che potrebbero prenderlo ci sono già, qualcuno è appostato fin dall'estate e aspetta solamente il momento giusto per affondare il colpo in inverno. Ci aveva provato per esempio l'Hellas Verona, che però non è arrivato a discutere la definizione dell'acquisto anche per via del poco tempo rimasto (era il 2 settembre). Ci potrebbe provare il Genoa, dove troverebbe lo stesso De Rossi che lo aveva voluto alla Roma, attenzione anche alla possibile pista del Torino.

TOMMASO BALDANZI (centrocampista, 2003, italiano) sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2028, acquistato a febbraio 2024 dall'Empoli per 11,5 milioni di euro. Valore di mercato Transfermarkt: 10 milioni di euro.