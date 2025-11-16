Bologna, Holm si fa male da solo: le prime sensazioni sull'infortunio con la Svezia

Emil Holm è stato costretto a lasciare la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 della Svezia contro la Svizzera. All’inizio del secondo tempo della sconfitta per 4-1 contro la Svizzera, il terzino destro del Bologna ha iniziato una progressione offensiva sulla fascia destra, salvo poi avvertire una fitta. E senza che nessun giocatore avversario fosse andato a contrasto o comunque nelle sue vicinanze.

Le prime sensazioni

Il 25enne ex Atalanta si è seduto sul terreno e sembrava toccarsi la coscia o l’inguine, secondo quanto riportato da Fotbollskanalen, mentre riceveva assistenza medica. Holm è poi rientrato in campo per un breve momento, prima di accasciarsi a terra nuovamente ed essere sostituito da Gabriel Gudmundsson al minuto 50. La Svezia è ultima nel suo girone di qualificazione ai Mondiali, ma in base al meccanismo di piazzamento in Nations League verrà ripescata per i playoff di marzo insieme a Romania e Irlanda del Nord. Diventando una delle possibili avversarie dell'Italia di Gennaro Gattuso.

Chi partecipa ai playoff

Vi prenderanno parte le seconde classificate di ciascuno dei 12 gironi di qualificazione e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 non qualificate direttamente. In totale, 16 squadre che saranno sorteggiate in quattro percorsi (A, B, C, D), con semifinale e finale in gara secca. Le vincitrici accederanno ai Mondiali in USA, Messico e Canada.

Come funzionano i sorteggi

Le 16 squadre vengono divise in quattro fasce. Prima fascia: le quattro seconde meglio piazzate nel ranking Fifa di novembre 2025 (attualmente Italia, Turchia, Ungheria, Polonia). Seconda e terza fascia: le otto seconde rimanenti divise in base al ranking (ora Repubblica Ceca, Albania, Slovacchia e Scozia). Quarta fascia: le quattro squadre ripescate dalla Nations League. Le semifinali: Prima fascia vs quarta fascia; Seconda fascia vs terza fascia. Le squadre della prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa. La vincente di una delle semifinali tra prima e quarta fascia affronterà in finale la vincente di una delle semifinali tra seconda e terza fascia. Il sorteggio sarà il 20 novembre, mentre il 5 dicembre si terrà quello relativo ai gironi del Mondiale.