Leao lavora per riprendersi il Milan: se con la Fiorentina non sarà titolare sarà per scelta tecnica

Le cinque giornate di Rafael Leao. L'attaccante portoghese vuole riprendersi il Milan in vista di questa ripresa del campionato. Il giocatore vuole mettersi alle spalle le critiche ricevute dopo le ultime gare in rossonero e cercare di tornare decisivo come sa fare, ovvero a suon di gol. La sfida contro la Fiorentina di domenica prossima è ancora lontana ma il giocatore vuole provare ad esserci e farlo al top della condizione per aiutare la squadra di Massimiliano Allegri a rimanere in alto in classifica.

Un rientro a Milano a anticipato. Nei giorni scorsi la Federazione portoghese aveva infatti diramato un comunicato: "Rafael Leao è stato dispensato dalla Nazionale portoghese e non prenderà parte alla partita contro l’Ungheria. La decisione di escludere il giocatore è stata presa dal commissario tecnico Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’attaccante, che era subentrato dalla panchina nella gara Portogallo–Repubblica d’Irlanda".

Nella giornata di ieri il numero 10 rossonero ha ripreso il lavoro a Milanello e vuole provare ad esserci a tutti i costi per la sfida di San Siro. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, se non sarà disponibile per la gara prevista alla ripresa del campionato sarà soltanto per scelta tecnica.