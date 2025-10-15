Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia aggancia i playoff. Condò: "Non è un traguardo, ma Gattuso è tornato in corsa"

Italia aggancia i playoff. Condò: "Non è un traguardo, ma Gattuso è tornato in corsa"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:53
Niccolò Righi

Per commentare la vittoria su Israele che ha permesso all'Italia di agganciare il treno playoff, al Corriere della Sera, è possibile leggere un editoriale a firma del giornalista Paolo Condò. Queste le sue parole: "Non è un traguardo che entrerà nella bacheca della nostra Nazionale, ma un cammino si misura dal punto di partenza, e 39 giorni fa il debutto dell’Italia di Rino Gattuso avvenne da molto lontano. Da quella sera sono venute quattro vittorie, e se il successo di ieri non è stato convincente come altri, la regola del centravanti esce comunque confermata dalla doppietta di Retegui".

Questo il commento sull'andamento della partita: "Gli avversari hanno pressato alti e aggressivi, l’atteggiamento giusto quando non hai più niente da perdere, e tutto ciò che devi fare è spaventare, che qualcosa magari ne ricavi. Non è così che nel primo tempo sono arrivate le sonanti palle gol di Gloukh e Solomon, due lunghi contropiede gestiti con ottima tecnica, ma è chiaro che Israele ha preparato un terreno alla ricerca delle insicurezze azzurre, e le ha trovate. Una scommessa figlia delle assurdità di Debrecen, dove in pratica ogni tiro finiva in porta, e che Gattuso in qualche modo ha agevolato cambiando modulo e togliendo così ai suoi due riferimenti preziosi, uno tattico e uno psicologico".

Infine, un commento anche sulla vittoria raccolta poche ore prima dall'Italia Under 21 con l'Armenia: "Una gara che ha fatto piacevolmente pensare a qualcosa di coordinato che sta rinascendo nel club azzurro. E dunque tornare finalmente al Mondiale sarebbe importantissimo anche per questo".

