Tre squadre senza vittorie in Serie C: su di loro aleggia il fantasma del Rende 1983/84
Novara, Perugia e Pro Patria: sono queste le uniche tre società tra le sessanta partecipanti alla Serie C 2025/2026 che si apprestano ad affrontare il decimo turno di campionato con ancora lo zero nella casella delle vittorie.
Un dato significativo per comprendere le difficoltà delle squadre in questione, ma anche un elemento che suscita curiosità: qual è stata la squadra con il record negativo del minor numero di vittorie in una singola stagione?
Per trovare la risposta bisogna tornare indietro di molti anni, precisamente di 41, al torneo 1983/1984. All’epoca la terza serie era suddivisa tra C1 e C2: alla prima partecipavano 36 squadre, distribuite in due gironi, mentre alla seconda ben 72, suddivise in quattro gironi.
La nostra attenzione, però, si concentra sulla C1, e in particolare sul Girone B, nel quale militava il Rende. Il club calabrese, presieduto da Fulvio Coscarella, in quella stagione riuscì a ottenere appena quattro successi: il minor numero nella storia della Lega Pro.
Un record che le tre squadre attuali farebbero bene a non emulare. Con un dettaglio curioso: sapete quando quel Rende vinse la sua prima partita? Proprio alla decima giornata.
