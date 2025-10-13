TMW Oggi personalizzato a Milanello per Leao. Il calendario dei rientri dei nazionali del Milan

Come da programmi, Rafael Leao oggi pomeriggio sarà a Milanello e svolgerà una seduta personalizzata assieme ad altri due giocatori rossoneri, ovvero l'infortunato Jashari e Balentien, attaccante di Milan Futuro.

Ieri - ricordiamo - Leao aveva lasciato il ritiro del Portogallo in accordo tra Milan e la Federcalcio portoghese. Gli allenamenti di squadra verso la Fiorentina riprenderanno domani con il primo rientro dai nazionali di Luka Modric.

Massimiliano Allegri avrà il gruppo al completo a partire da giovedì quando potrà iniziare a preparare concretamente la gara di domenica a San Siro contro la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli. Gli ultimi a rientrare saranno come sempre Pulisic, Estupinan e Gimenez, impegnati rispettivamente con USA, Ecuador e Messico nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Tutti e tre torneranno a Milanello solo nella giornata di venerdì.