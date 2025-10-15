Mkhitaryan: "Vorrei Sucic diventasse importante per l'Inter. Lautaro è già un campione"

Nel corso della sua intervista rilasciata a DAZN, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato anche di Petar Sucic: "Provo ad aiutare i giovani, anche traducendo e facendogli capire cosa vuole il mister. Sono stato anch'io straniero e i compagni mi hanno aiutato. Sucic è Sucic, non è un nuovo Mkhitaryan. Vorrei diventasse importante per l'Inter, sono fiducioso che darà tantissimo all'Inter".

Che leader è Lautaro?

"Col suo lavoro, la determinazione, anche senza parlare mostra sul campo cosa significa per l'Inter. Per il lavoro che sta facendo per me è già un campione".

Sabato c'è Roma-Inter.

"In entrambe le città si vive la passione, ma in modo diverso. Nella Capitale sono più emozionati, a Milano più sereni. Ho vissuto anni bellissimi in queste due città, sono felice di essere venuto in Italia, è stata la scelta giusta. Per me anche la Roma c'è per lo Scudetto. Sono molto forti, fanno vedere come giocano e conoscendo Gasperini sono sicuro che lotteranno per lo Scudetto".

