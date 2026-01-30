Fantacalcio, 23ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 23ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Como-Atalanta)
A:
B: De Ketelaere, Scamacca
C: Zappacosta, Carnesecchi, Raspadori, Lookman
D: Ahanor, de Roon, Samardzic, Sulemana K.,Ederson, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Hien, Pasalic, Kossounou, Zalewski,Krstovic
E: Sportiello, Musah, Djimsiti
BOLOGNA (Bologna-MIlan)
A:
B:
C: Castro, Orsolini
D: Zortea, Moro, Heggem, Ferguson, Dominguez, Freuler, Ravaglia, Rowe, Odgaard, Pobega, Cambiaghi, Helland, Sohm
E: Ilic, Casale, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Immobile
CAGLIARI (Cagliari-Verona)
A: Palestra
B: Caprile, Esposito Se.,
C: Gaetano, Luperto, Kilicsoy, Mazzitelli, Mina
D: Idrissi, Obert, Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Trepy, Borrelli, Zappa,
E: Pavoletti, Pintus, Ciocci, Sherri, Luvumbo, Liteta, Dossena
COMO (Como-Atalanta)
A: Paz
B: Baturina
C: Rodriguez Je., Vojvoda, Da Cunha, Smolcic, Perrone, Kempf, Diego Carlos, Butez, Ramon, Douvikas, Valle
D: Kuhn, Moreno, Sergi Roberto, Caqueret, Van der Brempt, Morata
E: Tornqvist
CREMONESE (Cremonese-Inter)
A:
B:
C:
D: Vardy, Bonazzoli
E: Moumbagna, Bondo, Folino, Sanabria, Grassi, Bianchetti, Faye, Ceccherini, Silvestri, Floriani, Vazquez, Vandeputte, Zerbin, Johnsen, Payero, Collocolo, Audero, Terracciano, Baschirotto, Djuric
FIORENTINA (Napoli-Fiorentina)
A:
B:
C:
D: Ndour, Solomon, Mandragora, Brescianini, Comuzzo, Harrison, Fabbian, Fagioli, Gudmudsson, Kean, Gosens, De Gea, Piccoli, Dodò, Parisi
E: Kouadio, Ranieri, Fortini, Pongracic
GENOA (Genoa-Bologna)
A:
B:
C: Martin, Colombo
D: Ekhator, Norton-Cuffy, Vitinha, Leali, Ellertsson, Vasquez, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Bijlow, Ostigard, Messias, Amorim, Ekuban
E: Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Cuenca
HELLAS VERONA (Cagliari-Hellas Verona)
A:
B:
C: Orban
D: Montipo, Serdar, Isaac, Bradaric, Lirola, Perilli, Bernede, Frese
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Oyegoke, Harroui, Gagliardini, Kastanos, Nelsson, Valentini
INTER (Cremonese-Inter)
A: Lautaro, Thuram, Dimarco
B: Zielinski, Bonny, Esposito P., Bastoni
C: Akanji, Sommer, Bisseck, Frattesi, Sucic
D: Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Acerbi, Darmian, Diouf
E:
JUVENTUS (Parma-Juventus)
A: Yildiz,Bremer
B: McKennie,Kalulu, David, Di Gregorio
C: Locatelli, Thuram, Kostic
D: Adzic, Zhegrova, Openda, Conceição, Miretti, Cambiaso, Cabal
E: Joao Mario, Perin, Gatti, Koopmeiners
LAZIO (Lazio-Genoa)
A:
B: Zaccagni
C: Ratkov, Taylor, Cancellieri, Provedel
D: Provstgaard, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro, Isaksen, Marusic, Noslin, Basic, Vecino, Cataldi, Gila, Dia, Maldini
E: Mandas, Belahyane, Tavares, Dele-Bashiru, Romagnoli, Hysaj
LECCE (Torino-Lecce)
A:
B:
C:
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Banda, Sottil, Falcone, Gandelman, Gaspar, Cheddira
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Maleh, Kaba, Jean, Perez M., Marchwinski, Tete Morente, Fofana S., Ngom, Pierret, Stulic
MILAN (Bologna-Milan)
A: Pulisic
B: Leao, Maignan, Rabiot
C: Saelemaekers, Pavlovic, Modric
D: Ricci, De Winter, Füllkrug, Tomori, Fofana, Loftus-Cheek, Nkunku, Gabbia, Bartesaghi
E: Odogu, Balentien, Terracciano, Estupiñan, Jashari, Athekame
NAPOLI (Napoli-Fiorentina)
A: McTominay
B: Hojlund
C: Di Lorenzo, Spinazzola, Meret, Lobotka
D: Olivera, Juan Jesus, Vergara, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Beukema, Giovane, Lukaku
E: Marianucci, Ambrosino, Mazzocchi
PARMA (Parma-Juventus)
A:
B:
C: Pellegrino, Bernabè
D: Corvi, Benedyczak, Valeri, Delprato, Nicolussi Caviglia
E: Cremaschi, Valenti, Ordoñez, Circati, Estevez, Troilo,Britschgi, Ondrejka, Sorensen, Oristanio, Keita
PISA (Pisa-Sassuolo)
A:
B:
C:
D: Moreo, Leris, Angori, Tourè, Tramoni, Durosinmi, Scuffet
E: Mbambi, Hojholt, Lorran, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Marin, Coppola F., Bozhinov, Vural, Akinsanmiro, Meister
ROMA (Udinese-Roma)
A:
B: Malen, Svilar, Wesley, Soulè
C: Dybala, Mancini
D: Rensch, Pisilli, Ferguson, Vaz, N'Dicka, Celik, Mancini, El Aynaoui, Ghilardi, Angeliño, Ziolkowski
E: Vasquez, Arena, Tsimikas, Venturino
SASSUOLO (Pisa-Sassuolo)
A:
B: Berardi
C: Laurientè, Pinamonti, Muric, Konè I., Thorstvedt
D: Fadera, Idzes, Muharemovic, Doig, Matic, Volpato
E: Lipani, Iannoni, Pierini, Moro, Odenthal, Paz Y., Walukiewicz, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna
TORINO (Torino-Lecce)
A:
B: Vlasic
C: Adams
D: Zapata, Maripan, Lazaro, Paleari, Coco, Casadei, Ngonge, Tchoca, Obrador
E: Pedersen, Tameze, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Nije
UDINESE (Udinese-Roma)
A:
B:
C: Davis, Atta
D: Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Arizala, Ekklenkamp, Kristensen, Solet, Okoye,Miller,Zemura
E: Goglichidze, Gueye, Zarraga, Sava, Ehizibue, Lovric, Rui Modesto, Bayo
