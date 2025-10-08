L'Inter di Chivu in numeri: linea difensiva più alta di 8 metri e più recuperi offensivi. I dati

L'Inter di Cristian Chivu non è l'Inter di Simone Inzaghi. Questo appare ormai evidente a tutti, ma sono i dati a confermarlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'altezza media della linea difensiva lo scorso anno era di 26,8 metri, ora è 34,7 metri, ben 7,9 in più. Inoltre il baricentro medio nerazzurro è salito da 51 a 55,9 metri, il recupero palla medio è passato da 38,1 metri a 40,4. La variazione è altamente significativa e sta a testimoniare come il tecnico rumeno voglia un'aggressività diversa.

Nel 2024-2025 i vicecampioni d'Europa hanno concesso in media 11,6 passaggi agli avversari nella propria metà campo prima di intervenire, oggi invece sono 9,9. La vecchia squadra effettuava in media 6,1 recuperi offensivi, ovvero al massimo a 40 metri dalla porta avversaria, oggi sono 7. Una squadra che prima era attendista, adesso è più rapida e famelica.

Chiaramente c'è però da sottolineare anche il valore degli avversari incontrati, visto che fino a oggi, eccezion fatta per la Juventus, l'Inter di Chivu ha giocato contro squadre il cui valore non è paragonabile a Bayern Monaco, Barcellona e PSG, giusto per citare 5 partite disputate la scorsa stagione dai nerazzurri. La strada però adesso è tracciata, non si torna più indietro.