L'Inter torna ad Appiano, Chivu prepara il match con l'Atletico Madrid

Dopo un giorno di riposo l'Inter torna di nuovo in campo ad Appiano Gentile. I nerazzurri, reduci dal successo con la Cremonese, si ritrovano a ranghi ridotti per l'allenamento in programma nel pomeriggio. Da Calhanoglu passando per Pio Esposito sono 13 i giocatori impegnati con le rispettive nazionali nei match validi per le qualificazione ai Mondiali 2026. Non mancano nemmeno diverse partite amichevoli che coinvolgeranno in particolare Lautaro Martinez e Carlos Augusto. Venerdì la squadra affronterà l'Atletico Madrid in amichevole, antipasto del match di Champions League del prossimo 26 novembre.

Si avvicina Inter-Atletico Madrid, ecco il programma dei nerazzurri

Venerdì 10 ottobre l'Inter e l'Atletico Madrid si sfidano in amichevole in Libia, allo stadio Internazionale di Bengasi. Dopo l'allenamento di oggi pomeriggio la squadra si allenerà domani e giovedì mattina, prima della partenza per Bengasi. Dopo il match di venerdì saranno libere sia la giornata di sabato che quella di domenica. Viste le assenze numerose per le convocazioni è probabile che Cristian Chivu condurrà allenamenti congiunti con i ragazzi dell'Under 23 e della Primavera rimasti a Milano. Con ogni probabilità qualche giovane potrebbe aggregarsi alla squadra per sfidare i Colchoneros.

Da Diouf a Luis Henrique, la sosta per entrare definitivamente in ritmo

Come sempre la pausa per le nazionali aiuterà alcuni giocatori per mettersi al pari con tutto il gruppo. C'è grande curiosità in particolare su Andy Diouf che, dopo il match contro il Torino, ha fatto il suo ingresso in campo anche con la Cremonese. Luci e ombre per il francese nei pochi minuti in campo. Ma sicuramente c'è del potenziale ancora non totalmente espresso che Chivu vuole tirare fuori. Stesso discorso anche se con qualche sfumatura diversa per Luis Henrique. Il brasiliano sta accumulando minuti e proverà anche a sfruttare la partita con l'Atletico Madrid per scalare le gerarchie.