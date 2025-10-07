Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"

Oggi alle 14:57
di TMWRadio Redazione
Fabio Ravezzani è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio.

L'Inter sta ritrovando i punti di riferimento?
"Mi semra che l'Inter sia la squadra piu attrezzata. Il problema era più che altro di concentrazione e di determinazione. Adesso Chivu sembra che invece sia riuscito a tappare tutto, ma i meriti il tecnico dovrà averli a Marzo o Aprile, quando si arriverà al momento decisivo. Quello che mi incuriosisce però di questa Inter è che è più propositiva e che non si ferma quando segna un gol. È vero che le ultime tre avversarie non erano insuperabili, ma l'Inter ha dominato nettamente".

La Roma sta meritando la vetta in campionato?
"Ho visto la Roma patire molto nel derby e spuntarla contro la Fiorentina. Non mi sembra che la squadra possa essere così forte per puntare tranquillamente al quarto posto, mentre il primo posto lo escluderei proprio. Non dimentichiamoci che arriveranno anche le partite importanti di Europa League".

Tudor sembra avere la pareggite di Motta?
"Mi ricordo quando qualcuno un paio di anni fa massacrava Allegri, mentre il contrappasso è stato che con il Milan sia stato proprio lui a fare la partita. Comunque continuo a pensare che non sia la tattica a valorizzare un allenatore, ma la credibilità. Di Tudor mi ha colpito il fatto che uno come Conceicao, spesso decisivo, sia stato più volte relegato in panchina".

Leao può giocare falso nueve?
"Il problema degli anni passati è sempre stato che Leao non si è mai sacrificato in fase difensiva. Tenerlo come esterno senza partecipare alla difensiva faceva sì che con un altro centravanti la squadra fosse troppo sbilanciata. Non a caso Allegri ha blindato la difesa quando Leao era infortunato. O il portoghese si riadatta al ruolo più accentrato o non ci sarà niente da fare".

