L'Inter perde due uomini nel primo tempo con il Liverpool ma chiude in crescita: 0-0

Terminato il primo tempo del match di Champions League tra Inter e Liverpool, ancora sullo 0-0. Il racconto della frazione inaugurale del Meazza.

Al Meazza c'è l'atmosfera da big match, nonostante le assenze illustri tra gli inglesi (Salah, ma anche Chiesa) l'attesa è quella da serata storica. Chivu recupera Akanji e lo lancia da titolare, così come Luis Henrique a destra. Il Liverpool parte meglio nella copertura del campo, anche se il primo quarto d'ora è nel segno dei timori per le condizioni di Calhanoglu, sostituito subito in avvio per un guaio all'inguine e rimpiazzato da Zielinski. Al 17' i Reds arrivano due volte in pochi secondi a impegnare Sommer dalla distanza con Jones prima e Gravenberch poi: si fa trovare pronto il portiere svizzero. L'Inter prova allora ad abbassare i ritmi col palleggio, ma a lungo fatica ad arrivare nei pressi della porta di Alisson. Nelle difficoltà di manovra, arriva un'altra doccia fredda per Chivu, costretto a spendere la seconda sostituzione, anch'essa forzata, già alla mezz'ora. Subito dopo arriverebbe anche lo 0-1 firmato da Konate sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma l'arbitro Zwayer annulla dopo una lunghissima revisione VAR, per un tocco di mano di Ekitike nell'azione. Dopo 37 minuti di difficoltà, il sussulto dell'Inter, caricata da una discesa personale dell'ultimo entrato Bisseck. Al 40' è Barella a farsi vedere, con una punizione che fa la barba alla traversa, poi Zielinski è invece molto meno preciso. Alisson si sporca i guantoni nel recupero: semplice la risposta su Zielinski, meno quella sul colpo di testa di Lautaro Martinez. L'Inter chiude in crescita il primo tempo, costringendo il Liverpool ad un atteggiamento decisamente più difensivo. Dopo ben 7' di recupero, squadre al riposo sullo 0-0.

