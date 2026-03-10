Sassuolo, Grosso: "Fatto ottime cose, ma voglio che si chiuda bene la stagione"

“Perdere dispiace sempre, il nostro obiettivo è quello di chiudere al meglio. A tante giornate dalla fine ci siamo un po’ liberati mentalmente e siamo stati bravi, però non dobbiamo mai abbassare la guardia. Non eravamo partiti bene, ma col passare dei minuti siamo cresciuti e abbiamo avuto anche le possibilità di portarci in vantaggio con qualche ripartenza pericolosa. Proprio quando sembrava che il pareggio potesse accontentare entrambe le squadre è arrivato il gol della sconfitta causato anche da una nostra leggerezza. Non voglio fare brutte figure. Dal punto di vista tecnico dico che è stato un peccato perderla perché al 91’ c’era una situazione di quattro contro due e abbiamo sbagliato la scelta finale, subendo la rete della Lazio sul capovolgimento di fronte.

Siamo un gruppo ricco di giovani che si affacciano al nostro campionato per la prima volta e voglio che tutti diano il massimo fino alla fine, pur riconoscendo che oggi affrontavamo un avversario forte. Dico però che al Sassuolo vanno fatti solo i complimenti, ma le gare vanno preparate sempre al meglio. Muric? Anche sul primo gol abbiamo commesso una ingenuità collettiva, lasciando il campo spalancato su fallo laterale a nostro favore. Quanto al portiere, credo che abbia dato un grosso contributo e che imparerà da quello che è successo stasera. Le ingenuità fanno parte del percorso, sono contento di lui”. Queste le parole di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN.