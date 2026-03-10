Lazio, Marusic: "Per noi sarebbe molto importante ritrovare i tifosi allo stadio"
Adam Marusic, inatteso match winner della gara di stasera tra Lazio e Sassuolo, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “Sicuramente è un gol molto importante per tutti noi, volevamo conquistare questi tre punti e ci siamo riusciti. Mi capita spesso durante gli allenamenti di provare anche da centravanti, mancavano pochi minuti e la testa mi diceva di buttarmi in attacco. Peccato soltanto per lo stadio vuoto, per me l’Olimpico pieno è un fattore importante. Rispetto la decisione degli ultras, spero possano tornare prima possibile e tocca a noi riconquistarli con atteggiamenti e prestazioni positive".
