Udinese, Bertola esalta Davis: "È uno degli attaccanti più in forma del nostro campionato"

Ospite di Udinese Tonight, il difensore dell'Udinese Nicolò Bertola torna sulla gara pareggiata con l'Atalanta e parla così della stagione dei bianconeri:

“La vittoria a Bergamo avrebbe fatto piacere a tutti, ma la prestazione c’è stata: c’è uno’ di rammarico, ma l’entusiasmo non ci manca. Io penso che a Bergamo l’errore sul primo gol di Scamacca sia dell’intero reparto. La nostra squadra ha molta qualità, a volte ci è mancata sul campo e quello è stato il nostro punto debole. Davis è un giocatore importantissimo per noi, sul quale facciamo molto affidamento. Ad oggi, è uno degli attaccanti più in forma del nostro campionato. In allenamento è bello confrontarsi con attaccanti di questo livello. Sinceramente ci sono dei rimpianti, abbiamo perso troppi punti, ma ne abbiamo guadagnati tanti con squadre più forti. Guardando la qualità della rosa, avremmo potuto puntare a fare di più. Quando giochi contro squadre di alto livello le motivazioni sono diverse, sai che devi dare di più di quello che hai. La Serie A non è facile, ma l’importante è dare sempre il massimo. Penso che sia più una questione mentale, dovuto anche dalla rosa giovane che abbiamo. Contro il Napoli abbiamo fatto la partita perfetta, non abbiamo sbagliato nulla”.

Per chiudere, il classe 2003 ha detto la sua sul rapporto che ha con i suoi compagni di reparto:

“Kabasele mi parla molto spesso, nella mia idea di gioco guardo molto Solet: prendo molto spunto da lui. Kabasele è un capitano per tutta la squadra, è uno che si sente spesso: molte volte è venuto da me, è un giocatore molto importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. È un giocatore di grande esperienza e può solo darci una mano”, le sue parole riportate da Tuttoudinese.