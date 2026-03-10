Non solo Allegri: nella shortlist del Real Madrid entra anche Mauricio Pochettino

Anche Mauricio Pochettino nella lista del Real Madrid per la prossima stagione. Lo riporta ESPN che evidenzia come i blancos si stiano muovendo per la prossima stagione. Ritenuta improbabile la conferma di Alvaro Arbeloa, che avrebbe bisogno di un'impresa come vincere la Champioins League. E nel frattempo sono vagliati alcuni nomi, come quello di Massimiliano Allegri.

Mauricio Pochettino è fra i tecnici maggiormente apprezzati da Florentino Perez e attualmente è sotto contratto con la federcalcio statunitense, fino alla fine dei Mondiali. L'argentino conosce molto bene LaLiga avendoci giocato per 9 anni con l'Espanyol, squadra nella quale ha mosso i primi passi da allenatore, guidando la prima squadra dal 2009 al 2013.

In favore dell'argentino c'è anche il fatto di aver già allenato Kylian Mbappé: sotto la sua gestione al Paris Saint-Germain, il francese ha segnato 67 reti in 75 partite.