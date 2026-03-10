Milan, Bartesaghi: "Scudetto? Nel calcio può succedere di tutto, ci giochiamo la vita"

Davide Bartesaghi, esterno sinistro del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky commentando il momento della squadra dopo il derby.

"Il derby è sempre il derby, ne abbiamo vinti due su due. Voglio fare i complimenti alla squadra e a Estupiñán, perché ha fatto una grande partita. Siamo molto contenti della sua prestazione e del suo primo gol, che ci hanno portato i tre punti".

Su Allegri ha aggiunto: "Sappiamo che è un grande allenatore. Noi abbiamo fiducia in lui e lui ha fiducia in noi, ed è una cosa molto importante. Siamo un gruppo sano, e non è scontato".

Infine sugli obiettivi stagionali: "Adesso dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo, che è lo stesso di inizio anno: entrare nelle prime quattro e conquistare la Champions, perché l’Europa è la casa del Milan. Poi nel calcio può succedere di tutto, ma ci giochiamo la vita in queste ultime partite".