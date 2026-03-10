Lazio, Maldini: "Sarri mi trasmette fiducia. Sarebbe un sogno aiutare la Nazionale"

“Sono contento per tutto. Per il gol, per la prestazione, per la vittoria. Avevamo bisogno di questi tre punti e siamo felici. Si parla molto del mio ruolo, io mi sto trovando bene pur dovendo imparare movimenti diversi e che non ho mai fatto. Abbiamo una squadra importante e mi sono messo a disposizione.

Ho sempre giocato alla sinistra e meno spalle alla porta, ma le cose stanno andando nel migliore dei modi. Sarri mi trasmette fiducia, sin dal primo giorno che sono arrivato mi ha messo a mio agio e mi lascia la libertà di svariare su tutto il fronte offensivo attaccando la porta. La Nazionale? Ci sto pensando, sarebbe un sogno partecipare ai playoff aiutando gli azzurri a conquistare la qualificazione ai mondiali”. Queste le dichiarazioni di Daniel Maldini, attaccante della Lazio, ai microfoni di DAZN.