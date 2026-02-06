Torino, calvario infinito per Schuurs. Baroni: "Più tardi la società farà una comunicazione"

Il calvario di Perr Schuurs non conosce fine. Il difensore olandese, che aveva convinto tutti dopo la sua prima stagione in Serie A, diventando anche un pezzo pregiato del mercato del Torino, non scende in campo da tantissimo tempo. L’ultima presenza in gare ufficiali è datata addirittura 21 ottobre 2023: nella partita con l’Inter, l’ex Ajax si ruppe il legamento crociato anteriore sinistro.

Un infortunio dal quale, di fatto, il giocatore non si è mai ripreso. Nonostante in alcune occasioni il suo rientro sia sembrato possibile, o persino vicino, le cure non si sono rivelate quelle giuste e il decorso è stato lunghissimo, doloroso, mai completato. E il Torino non l’ha mai potuto riabbracciare.

Del centrale ha parlato oggi Marco Baroni, allenatore granata, in conferenza stampa: “Più tardi la società farà una comunicazione. È un ragazzo straordinario, sta vivendo una situazione non facile. Ma è un professionista e un uomo di altissimo livello”. Da capire quale sarà la comunicazione, anche se è lecito immaginare che si vada verso un doloroso addio.

La conferenza stampa di Baroni.