Yildiz e non solo: fra le priorità della Juventus c'è anche il rinnovo di Wes McKennie

Chiuso il mercato, la Juventus è pronta ad accelerare dal punto di vista dei rinnovi di contratto di quei giocatori che a prescindere da tutto dovranno far parte del progetto futuro dei bianconeri. In questo senso impossibile non partire da Kenan Yildiz, riferimento tecnico ma pure mediatico del nuovo corso juventino.

Gli incontri degli ultimi giorni hanno disegnato un quadro incoraggiante, col talento turco pronto a mettere nero su bianco il suo nuovo legame con la Juventus. Si passerà così da una scadenza nel 2029 ad una nel 2031, aggiungendo 2 anni al suo percorso bianconero. Allegata alla questione temporale ci sarà anche un corposo adeguamento economico, col 10 che passerà dagli attuali 1,7 milioni di euro a quasi 6 milioni netti considerando anche i bonus. Firma attesa a giorni, con buona pace del Real Madrid e delle big di Premier interessate a lui.

Sistemato Yildiz, il prossimo in agenda non può che essere quello di Weston McKennie: dopo Yildiz, lo statunitense è probabilmente il giocatore più decisivo della rosa dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Il suo accordo scadrà al termine della stagione, ma per il momento va avanti la fase di stallo registrata negli ultimi mesi. Con la precedente gestione tecnica il prolungamento era ben indirizzato tanto da sembrare quasi una formalità. Poi lo stop, con le trattative che riprenderanno comunque a stretto giro di posta. Perché l'intenzione della Juventus, anche su indicazione di Spalletti (a proposito di rinnovi imminenti…), è quella di proseguire il matrimonio con lo statunitense.