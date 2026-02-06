Kouamé, un altro affare con l'Italia dell'Aris. Dopo l'acquisto più costoso dell'estate

Christian Michael Kouamé Kouakou quest'oggi ha lasciato l'Italia. Dopo aver giocato solo una manciata di minuti con la casacca della Fiorentina nella prima parte di stagione, l'attaccante ivoriano portato in Italia 16 anni dal Prato è pronto a proseguire la sua stagione in Grecia, all'Aris Salonicco. Dopo il trasferimento all'Empoli in prestito di dodici mesi fa, questa volta il calciatore classe '97 lascia la società gigliata a titolo definitivo. Trattasi di un trasferimento gratuito, ma con una serie di bonus legati al rendimento del calciatore nel campionato ellenico.

Kouamé va in Grecia dopo aver sfiorato il trasferimento all'Hellas Verona lunedì scorso, nell'ultimo giorno utile in Italia per definire gli acquisti. Il mancato passaggio del giocatore è stato anche oggetto di schermaglie tra i due club. Addirittura di un comunicato della Fiorentina che ha accusato l'Hellas di aver provato a cambiare le carte in tavola a pochi secondi dal gong finale. Un mancato accordo di cui oggi ha approfittato l'Aris dato che in Grecia è possibile tesserare calciatori fino a questo venerdì. Fino alle ore 18.00.

Kouamé è il secondo calciatore che il club di Salonicco acquista dalla Serie A in questa finestra trasferimenti. Il primo è arrivato in estate e si tratta anche dell'acquisto più costoso definito dall'Aris in questa stagione: Uros Racic. Centrocampista serbo classe '98 che il Sassuolo acquistò dal Valencia nel 2023 per 2.5 milioni di euro, Racic dopo una sola stagione in Emilia è stato ceduto due volte in prestito. Prima per lui l'avventura in Inghilterra, al West Bromwich Albion, poi quella in Portogallo con la maglia del Braga. Lo scorso luglio invece la decisione del Sassuolo di cederlo a titolo definitivo: tre milioni di euro l'offerta dell'Aris Salonicco per un calciatore che ha firmato un contratto fino al 2029. Che fin da subito s'è imposto come perno del centrocampo.