In casa Juventus cresce l'ottimismo per il rinnovo di McKennie. La prossima settimana si entra nel vivo

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sui rinnovi di casa Juventus ed in questo senso impossibile non partire da Kenan Yildiz, numero 10 che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi è ad un passo dal prolungamento con i bianconeri fino al 2031, con l'ingaggio che sarà adeguato al suo nuovo status all'interno della squadra.

Sistemata la questione Yildiz, la cui firma è prevista per i prossimi giorni, la Juventus prenderà in mano anche gli altri dossier. Quello di Luciano Spalletti ovviamente. Ma pure quello riguardante Weston McKennie, centrocampista che col tecnico di Certaldo in panchina sembra aver aperto una nuova fase della sua carriera, diventando di fatto un imprescindibile della rosa.

A scadenza al termine della stagione, attualmente guadagna 2,5 milioni di euro ma le prestazioni di questa stagione hanno portato il suo entourage a richiedere un adeguamento economico, in caso di rinnovo. La prossima settimana, si legge, si entrerà nel vivo da questo punto di vista, con i contatti che si intensificheranno. Nelle idee della Juventus c'è quella di proporre all'americano un prolungamento fino al giugno del 2028. E nelle ultime settimane è aumentato l'ottimismo nel percorso verso la firma, dopo mesi in cui la questione sembrava essere stata accantonata.