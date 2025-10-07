Leao rimandato da centravanti. Il monito di Allegri e le attenuanti del portoghese

"Leao 9? Rimandato" titola La Gazzetta dello Sport stamane. La rosea ha tracciato un mini-bilancio delle prime uscite del portoghese, che nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri è concepito come punta principale, con Pulisic a supporto. Fin qui 29 minuti in campionato, ossia due spezzoni contro Napoli e Juventus. E se con i partenopei nel complesso la sua prestazione è stata buona, a Torino ha due gol sulla coscienza. Voto 5 per Tuttomercatoweb alla sua prestazione, così giudicata: "Appena entrato, prova subito un numero di magia da centrocampo. Poi, poco dopo, ha una palla ben più facile da due passi ma manca lo specchio. Nel finale, replica ancora: accusato di scarso cuore, non fa nulla per far cambiare idea".

"Rafa, non farmi inca..." è il monito, colorito, di Massimiliano Allegri nei confronti del numero 10 prima del suo ingresso in campo. Molte sono state le volte in cui il tecnico ha richiamato il giocatore che, va detto, si è sempre esaltato come esterno sinistro d'attacco e deve ancora prendere le misure col nuovo ruolo.

A parziale attenuante anche l'assenza di oltre un mese, a seguito dell'infortunio rimediato contro il Bari nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia. In quella circostanza Leao andò anche a segno, dovendo poi abbandonare il campo al 17'. Con la ripresa del campionato ci sarà grande attenzione nei suoi confronti, prossimo in casa contro la Fiorentina.