Louis Buffon esordisce in A, la gioia di mamma Alena Seredova: "Fieri di Lollo"

Nel Pisa malamente sconfitto domenica pomeriggio a Bologna c'è stata anche una nota lieta, quella dell'esordio in Serie A di Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda Gianluigi. A differenza del padre, Louis gioca in attacco e al Dall'Ara ha preso il posto M'Bala Nzola a 13 minuti dalla fine.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato la madre, Alena Seredova, che ha così commentato: "Mi dispiace per il risultato, ma a casa nostra abbiamo vissuto una grande emozione. Siamo molto fieri di Lollo".

Buffon Jr ha scelto di rappresentare almeno per le nazionali giovanili la Repubblica Ceca, paese d'origine della Seredova che in merito ha dichiarato: "Io non l'ho influenzato, ma non nego che mi piace vederlo con la maglia della mia nazionale. È felice per questa esperienza calcistica ed umana. E lo sono anche io".