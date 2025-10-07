Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cosenza, in arrivo una punta dagli svincolati: è l'ex Pro Patria Giacomo Beretta

Cosenza, in arrivo una punta dagli svincolati: è l'ex Pro Patria Giacomo BerettaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 08:34Serie C
di Luca Bargellini

Reduce da sei risultati utili consecutivi il Cosenza di Antonio Buscè si trova, un po' a sorpresa al terzo posto in classifica, alla pari di Catania e della rivelazione Casarano. Dopo le complessità dell'estate appena trascorsa, in pochi, infatti, si sarebbero mai immaginati i Lupi così in alto nel Girone C.

La realtà dei fatti, però, è questa e così è tornato anche di moda il tema del completamento della rosa attraverso il mercato degli svincolati.

A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi dovrebbe concludersi la trattativa per l'arrivo al 'Marulla' di Giacomo Beretta, 33enne attaccante scuola Milan, reduce da esperienze con Cittadella, Foggia e, lo scorso anno, Pro Patria. Un innesto utile, sia per infoltire il reparto avanzato sia per fare rifiatare Simone Mazzocchi.

Articoli correlati
Cosenza, arriva l'ok di Guarascio: in arrivo l'attaccante Giacomo Beretta Cosenza, arriva l'ok di Guarascio: in arrivo l'attaccante Giacomo Beretta
Cosenza, ecco il rinforzo per l'attacco: vicina la firma dello svincolato Beretta... Cosenza, ecco il rinforzo per l'attacco: vicina la firma dello svincolato Beretta
La Pistoiese vuole Beretta per l'attacco, con Simeri verso l'addio. Ma per il club... La Pistoiese vuole Beretta per l'attacco, con Simeri verso l'addio. Ma per il club rimane
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23... Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati... Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica... Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti UfficialeDolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni... Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni
Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina... Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina di mister Foschi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
5 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.1 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.3 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.4 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.5 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.7 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rrapaj: "Vogliamo sognare in grande. Siamo pronti a dar fastidio a tutti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Il popolo della Triestina merita di più. Delusione? Il Perugia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Damiani su David: "Ogni gesto pesa di più alla Juve. Errore col Milan? Nasce dalla testa"
Immagine news Serie A n.2 Gattuso: "A Udine in 5mila sugli spalti e 10mila fuori". Per ora emessi 4mila tagliandi
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso il Milan
Immagine news Serie A n.4 Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Immagine news Serie A n.5 Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Immagine news Serie A n.6 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.2 Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.5 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Immagine news Serie C n.4 Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso