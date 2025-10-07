Cosenza, in arrivo una punta dagli svincolati: è l'ex Pro Patria Giacomo Beretta

Reduce da sei risultati utili consecutivi il Cosenza di Antonio Buscè si trova, un po' a sorpresa al terzo posto in classifica, alla pari di Catania e della rivelazione Casarano. Dopo le complessità dell'estate appena trascorsa, in pochi, infatti, si sarebbero mai immaginati i Lupi così in alto nel Girone C.

La realtà dei fatti, però, è questa e così è tornato anche di moda il tema del completamento della rosa attraverso il mercato degli svincolati.

A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi dovrebbe concludersi la trattativa per l'arrivo al 'Marulla' di Giacomo Beretta, 33enne attaccante scuola Milan, reduce da esperienze con Cittadella, Foggia e, lo scorso anno, Pro Patria. Un innesto utile, sia per infoltire il reparto avanzato sia per fare rifiatare Simone Mazzocchi.