Alexander Arnold, dieci milioni per anticipare il suo arrivo di un solo mese

Pagare 10 milioni di euro per avere un giocatore trenta giorni prima del previsto. È quanto capitato a Trent Alexander-Arnold, difensore del Real Madrid, acquistato il 31 maggio scorso nonostante avesse un contratto in scadenza al 30 di giugno. Questo per averlo per il primo Mondiale per Club della storia, giocato negli Stati Uniti e organizzato dalla FIFA. L'esterno inglese ha firmato fino al 2031, per un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione.

Un grande cambiamento rispetto a quanto visto fino a quel momento, visto che dal 2016 al 2025 aveva disputato tutta la sua carriera con la maglia del Liverpool.

Nei giorni scorsi, in una intervista a GQ Spagna, ha parlato del proprio trasferimento al Real Madrid. "È stata una delle decisioni più difficili della mia vita. Liverpool è casa mia, è dove mi sono formato come calciatore e come persona. Ma Madrid mi è sembrata la scelta giusta al momento giusto. Provavo ambizione e un desiderio personale di cambiamento, per mettermi alla prova in un ambiente nuovo. Certo, il blasone del Real Madrid è innegabile. È una sfida, ma la accetto volentieri. Giocare al Bernabeu è sacro, senti il ​​peso della maglia, ma è proprio questo che ti spinge a dare tutto". Oggi Trent Alexander-Arnold compie 27 anni.