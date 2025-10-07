Napoli, Spinazzola torna a brillare: il ritorno in nazionale ed il rinnovo del contratto

Antonio Conte sta confermando di saper trovare sempre nuove forme al suo Napoli. Sin dall’estate ha lavorato per avere in campo, tutti insieme, i quattro centrocampisti e, nonostante la nuova fisionomia, ha iniziato comunque come aveva finito, restando in vetta alla seconda sosta per le nazionali. Un Napoli diverso che scopre continuamente nuovi protagonisti. Con McTominay falso esterno a sinistra, che in possesso si accentra vicino la punta lasciando libera la corsia, c’è ulteriore campo per il terzino sinistro e quindi in calo le quotazioni di Olivera, più difensivo, subito dentro Gutierrez e soprattutto ulteriore crescita per Leonardo Spinazzola, già in evidenza nella seconda parte della scorsa stagione, dopo che a gennaio sembrava pronto ad andare via.

Il ritorno in nazionale

Dall’arrivo a Napoli tra lo scetticismo ad una crescita progressiva che l’ha portato a riconquistare l’azzurro della nazionale. Un traguardo personale che nessuno francamente immaginava al momento del suo arrivo, da svincolato e tra i sorrisini di molti che lo credevano ormai lontanissimo da certi livelli a causa di tantissimi infortuni che sembravano non dargli più tregua. A distanza di quasi due anni e mezzo dall’ultima volta, invece, torna in nazionale e non certo come semplice contentino del Ct Rino Gattuso, in una fase delicatissima delle qualificazioni mondiali.

Si inizierà a parlare di rinnovo



In scadenza di contratto a giugno, per Leonardo Spinazzola presto si dovrebbe iniziare a parlare di rinnovo del contratto. A gennaio sembrava sul punto di andare via, tentato da un'opportunità alla Fiorentina (in uno scambio con Biraghi), ma Conte ci ha sempre creduto ed in primis l'ha recuperato dal punto di vista fisico. Ad oggi s'è preso la maglia da titolare a sinistra a suon di prestazioni, mettendo insieme quantità, facendo tutta la fascia, e qualità ed esperienza nell'ultima scelta e e per Conte è ormai un punto di forza ed uno di quelli da preservare per i match più importanti.