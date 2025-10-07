Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Gallo vince e la capolista se ne va

La Top 11 del Girone A di Serie C: Gallo vince e la capolista se ne vaTUTTO mercato WEB
Fabio Gallo
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:55Serie C
di Luca Esposito

E’ andata in archivio la 8^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Union Brescia-Pergolettese 0-0
Giana Erminio-Lumezzane 2-1
Renate-Cittadella 0-0
Virtus Verona-Lecco 2-2
Novara-Triestina 0-0
Pro Patria-Trento 2-2
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-0
Alcione Milano-LR Vicenza 0-1
Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe 0-0
Inter U23-Ospitaletto Franciacorta 2-2

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-3-2:

Doldi (Pergolettese): tutto sommato non deve compiere interventi eccezionali e vive 90 minuti più sereni di quello che si aspettava, ma la gestione dei momenti difficili ha fatto la differenza. Sempre attento e concentrato, ottimo l'intervento su Zennaro a tempo quasi scaduto.
Caferri (Vicenza): 22 punti su 24 per la squadra di Gallo che, salvo sorprese e senza voler togliere nulla a nessuno, è destinata a dominare il girone teoricamente meno competitivo dei tre. Questo non significa sminuire i meriti di un gruppo animato da grande voglia di riscatto dopo le beffe degli anni scorsi e che va a vincere anche sul campo dell'Alcione Milano. Lui è stato grande protagonista, con un assist d'oro per Rada. Primo tempo eccellente.
Boffelli (Arzignano): altra ottima prestazione per il difensore giallazzurro, autentico baluardo di una retroguardia che appare in crescita e che non ha concesso quasi nulla ad un cliente scomodo e in gran forma come l'Albinoleffe. Sempre attentissimo su Svidercoschi.
Silvestri (Triestina): nonostante il ritardo in classifica e un'estate che sarebbe stata devastante per chiunque, la squadra biancorossa sta onorando la maglia combattendo su tutti i campi a testa alta e con orgoglio. Senza la spada di Damocle della penalizzazione oggi si parlerebbe di un ottimo 0-0 a Novara, con porta inviolata e lui che ha giocato alla grande in marcatura su Lanini e Da Graca.
Auriletto (Renate): nonostante la classifica e le difficoltà in zona gol, il Cittadella è sempre una squadra che merita rispetto e considerazione. I granata del Nord hanno fatto di tutto per segnare, ma sono andati a sbattere contro un autentico muro. Premiamo lui per un salvataggio sulla linea su tiro a botta sicura di Castelli.
Rizzo (Brescia): una delle poche note liete di una giornata non felicissima per i biancazzurri e che conferma che, ad oggi, non è una squadra che può impensierire il Vicenza. Un salvataggio sulla linea di porta evita addirittura la seconda sconfitta casalinga stagionale, quando il Brescia fatica ad impostare si fa apprezzare anche per qualche sortita offensiva
Metlika (Lecco): il classico gol dell'ex a coronamento di un primo tempo da capolista vera per un Lecco poi crollato nella ripresa sotto i colpi di una Virtus Verona che non molla mai. Batte Sibi con un sinistro rasoterra e sblocca una partita che era diventata complicata.
Burruano (Pro Vercelli): ottima partita della formazione piemontese che, fatta eccezione per un paio di scivoloni, sta riportando i tifosi sugli spalti a suon di prestazioni convincenti. Dolomiti Bellunesi ko ed è lui ad aprire le danze con un preciso colpo di testa.
Giannotti (Trento): ormai non è più una novità leggere il suo nome nella nostra formazione ideale, lui che di mestiere fa il centrocampista, ma che ha i tempi di inserimento dell'attaccante e la fantasia del trequartista. Il gol del 2-2, di testa, è favorito da un ottimo cross di Dalmonte.
Mallahi (Pro Vercelli): parte dalla panchina e viene gettato nella mischia al 57' con l'obiettivo di sfruttare la sua rapidità a campo aperto. Si presenta subito a tu per tu con il portiere e non sbaglia, siglando la rete del 3-0. Nel finale segna la personale doppietta con un tiro dal limite che si insacca alle spalle di Consiglio.
Zuberek (Inter23): ancora una volta i nerazzurri traggono enormi benefici dai subentranti. Risorse, più che riserve. 20 minuti per cambiare volto alla gara, prima con una conclusione ben parata da Sonzogni e poi con la rete del 2-2 di testa a ridosso del triplice fischio. E ora una settimana per cavalcare l'onda dell'entusiasmo e conquistare una maglia da titolare per la prossima partita di campionato.
Fabio Gallo (Vicenza): 22 punti su 24 e squadra che ha imparato anche a "sporcarsi" senza specchiarsi troppo adagiandosi sulla palese superiorità rispetto alle dirette concorrenti. L'harakiri del Lecco e lo 0-0 del Brescia avviano la prima fuga stagionale.

Articoli correlati
Vicenza primo in solitaria, ma Gallo frena: "Ora la classifica lascia il tempo che... Vicenza primo in solitaria, ma Gallo frena: "Ora la classifica lascia il tempo che trova"
Vicenza, Gallo: "Non sono sorpreso dal Lecco, lotterà per la promozione fino alla... Vicenza, Gallo: "Non sono sorpreso dal Lecco, lotterà per la promozione fino alla fine"
Vicenza, Gallo: "Sta uscendo la cattiveria agonistica. Primo tempo da applausi" Vicenza, Gallo: "Sta uscendo la cattiveria agonistica. Primo tempo da applausi"
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23... Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati... Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica... Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti UfficialeDolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni... Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni
Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina... Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina di mister Foschi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
5 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.1 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.3 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.4 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.5 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.7 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rrapaj: "Vogliamo sognare in grande. Siamo pronti a dar fastidio a tutti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Il popolo della Triestina merita di più. Delusione? Il Perugia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Damiani su David: "Ogni gesto pesa di più alla Juve. Errore col Milan? Nasce dalla testa"
Immagine news Serie A n.2 Gattuso: "A Udine in 5mila sugli spalti e 10mila fuori". Per ora emessi 4mila tagliandi
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso il Milan
Immagine news Serie A n.4 Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Immagine news Serie A n.5 Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Immagine news Serie A n.6 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.2 Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.5 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Immagine news Serie C n.4 Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso