Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Lamberto Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"

Lamberto Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"TUTTO mercato WEB
© foto di FEDERICO SERRA
ieri alle 19:34Serie C
di Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Lamberto Zauli, tecnico che in carriera ha allenato Perugia, Crotone e Juventus NG fra le altre , è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Mister, una riflessione sul Girone A. Un girone che vede un Vicenza perfettamente calato nel ruolo di squadra di riferimento. All’inizio c’erano dubbi: dopo due anni di rincorsa alla promozione, persa sempre ai playoff, il cambio di guida tecnica e la rinuncia a qualche giocatore simbolo potevano creare incertezze. E invece i segnali sembrano molto positivi.
" Assolutamente sì. È una piazza che conosco bene. Quello che mi ha colpito è l’energia positiva che si è ricreata attorno alla squadra. Dopo qualche critica iniziale, il pubblico si è stretto subito alla squadra e l’ha trascinata, contribuendo a un ottimo avvio di campionato. L’allenatore è un tecnico di grande esperienza, sa come si vince - lo ha fatto anche lo scorso anno - e la società ha costruito un gruppo con un bel mix di giocatori importanti per la categoria. Cambiare qualche volto era necessario, perché dopo due stagioni andate male serviva togliere un po’ di negatività. Il direttore Zamuner ha ricreato entusiasmo e i risultati si vedono".

C’è anche una proprietà solida, che ha resistito a due delusioni: un segnale importante.
"Esatto. Ci sono stato quattro anni a Vicenza e so bene cosa significa quella maglia. È una società forte, con una storia e una passione straordinarie. Due delusioni così avrebbero potuto scoraggiare chiunque, ma la proprietà ha tenuto duro e continua a inseguire l’obiettivo di riportare il club nelle categorie che gli competono. Lo stadio è magnifico, e la piazza vive di calcio: Vicenza merita palcoscenici importanti".

In questo girone ci sono anche Brescia e Lecco: vedi una vera alternativa al Vicenza?
"Il campionato è lungo, e chi ha esperienza lo sa bene. Partire forte è importante, ma non basta. Brescia e Lecco possono certamente dare fastidio al Vicenza. C’è anche l’Inter Under 23, che ogni tanto lascia qualche punto ma resta una squadra capace di stare tra le prime. Ad oggi direi che Vicenza, Brescia e Lecco sono le più attrezzate per giocarsi il primo posto".

Passiamo a due realtà diverse: il Cittadella, reduce da una retrocessione, e la Triestina, che vive tra mille difficoltà.
"La retrocessione pesa, soprattutto dopo tanti anni di Serie B, ma a Cittadella c’è un direttore come Marchetti, che con la proprietà ha costruito un modello. Sapranno reagire: non li vedo da prime posizioni, ma possono rientrare nella zona playoff e diventare pericolosi nel finale. La Triestina invece ha vissuto un’estate complicata. Non si è capito bene cosa sia successo, ma la squadra che vediamo oggi gioca con orgoglio e qualità. Certo, un -20 in classifica è un handicap enorme, ma stanno onorando la maglia. È una piazza che merita stabilità e un progetto serio: lo stadio, la storia e la passione ci sono tutti".

Passiamo al Girone C, che come sempre è un concentrato di entusiasmo e difficoltà. Partiamo da Salernitana, Catania e Benevento.
"È il girone che conosco meglio: ci ho lavorato due anni a Crotone. Ci metto anche Cosenza e Trapani tra le protagoniste. È il girone più difficile, secondo me, perché ha società importanti e piazze calde. Ma c’è un solo posto per la promozione, e questo crea pressione enorme. Quando allenavo il Crotone, arrivammo secondi dietro il Catanzaro che fece un campionato straordinario. Poi, dopo un mese e mezzo di attesa, uscimmo ai quarti playoff nonostante avessimo fatto più di 80 punti. Questo dice tutto sulla difficoltà del torneo: tante squadre forti, ma solo una può vincere".

E c’è anche il Trapani, che nonostante la penalizzazione resta competitivo.
"Sì, assolutamente. Il presidente Antonini ha costruito una squadra di qualità, penalità o no. Giocano bene e faranno il loro percorso: tra qualche mese li vedremo nelle prime posizioni. È un girone di ferro, non c’è dubbio".

Restando nel girone C, c’è anche l’Atalanta Under 23, che sta faticando, e la Juventus Next Gen, che ha grandi aspettative.
"Avendo allenato due anni l’Under 23, posso dirlo: queste squadre crescono moltissimo tra girone d’andata e ritorno. I ragazzi capiscono che non è più un settore giovanile, imparano a reggere l’impatto fisico e mentale. Nel girone C però è ancora più dura: l’atmosfera è caldissima e nessuno ti regala nulla. L’Atalanta ha ottimi giovani e un tecnico preparato, ma deve adattarsi subito. Il Milan Futuro ne è un esempio: si pensava potesse uscire alla distanza, ma le difficoltà reali del campionato sono pesanti. Le U23 servono per far crescere i ragazzi, ma i punti vanno comunque conquistati sul campo".

Passiamo al Girone B, con il Perugia in difficoltà.
"È una situazione delicata. Sono stato il primo allenatore della nuova proprietà, quindi conosco bene il contesto. Parliamo di una piazza che ha vissuto la Serie A e grandi stagioni: basta entrare nel tunnel del “Curi” e vedere le immagini dei campioni del passato per capire che non è una squadra qualunque di Lega Pro. La nuova proprietà ha messo basi solide, ma partire male in un ambiente così è pesante. Recuperare entusiasmo sarà fondamentale".

Tra le protagoniste, invece, ci sono Arezzo, Ascoli e Ravenna.
"Sì, sono le tre più convincenti fin qui. L’Arezzo non sorprende: ha preso Bucchi, un allenatore di valore, e una proprietà ambiziosa che ha investito tanto. È una piazza di tradizione e si vede. L’Ascoli ha fatto un lavoro straordinario. Dopo anni complicati è tornato un proprietario del territorio, molto legato alla squadra. L’ambiente è passionale e l’allenatore ha costruito un gruppo affamato e competitivo. Oggi è una delle squadre che giocano il miglior calcio della Serie C. Il Ravenna, invece, lo conosco bene: ci sono cresciuto e ho giocato quattro anni lì. È una piazza molto viva, non solo calcisticamente. La nuova proprietà ha idee chiare e ambizione: credo che sentiremo parlare di loro anche in futuro".

Articoli correlati
Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà" Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà"
Lamberto Zauli: "Ottimo inizio della Juve NG, può puntare alla B. Perugia? Può superare... Lamberto Zauli: "Ottimo inizio della Juve NG, può puntare alla B. Perugia? Può superare le difficoltà"
Zauli su Sudtirol-Palermo: "Piazze agli antipodi. I rosanero dovranno fare molta... Zauli su Sudtirol-Palermo: "Piazze agli antipodi. I rosanero dovranno fare molta attenzione"
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23... Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati... Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica... Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti UfficialeDolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni... Serie C, gli arbitri della 9ª giornata: Foggia-Crotone affidata a Di Loreto di Terni
Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina... Dalla D fino alla storia del Lecco, passando da Renate: le 400 volte in panchina di mister Foschi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 L'Atalanta non poteva aspettare Nicolò Cambiaghi. Ed era una plusvalenza secca
4 Zirkzee e Mainoo saranno i prossimi Hojlund e McTominay
5 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
Immagine top news n.1 178 giocatori di Serie A in Nazionale: l’elenco completo, squadra per squadra
Immagine top news n.2 Marotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato"
Immagine top news n.3 I Friedkin oggi a Roma. Presenti all'ECA, i proprietari faranno tappa a Trigoria
Immagine top news n.4 Inter, migliora Thuram. Il francese punta a essere pronto per la Roma
Immagine top news n.5 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.7 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rrapaj: "Vogliamo sognare in grande. Siamo pronti a dar fastidio a tutti"
Immagine news Serie C n.3 Milanese: "Il popolo della Triestina merita di più. Delusione? Il Perugia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Damiani su David: "Ogni gesto pesa di più alla Juve. Errore col Milan? Nasce dalla testa"
Immagine news Serie A n.2 Gattuso: "A Udine in 5mila sugli spalti e 10mila fuori". Per ora emessi 4mila tagliandi
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso il Milan
Immagine news Serie A n.4 Bianchi: "Roma, puoi restare al vertice. Sembra che il pilota conosca la macchina alla perfezione"
Immagine news Serie A n.5 Marotta: "Ronaldo diverso dagli altri. A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"
Immagine news Serie A n.6 Ravezzani: "L’Inter rimane la più attrezzata. Dominate le ultime tre giornate"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.2 Assemblea Eca, presente anche il presidente della Lega B Paolo Bedin
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 2 in 1: Venezia regina dei primi tempi, Modena e Palermo padroni del finale
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Nasti e il gol al Sudtirol: "È per la mia ragazza e per il bimbo che sta per nascere"
Immagine news Serie B n.5 Quattordici squadre e 39 calciatori. Tutti i protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Dagli anni alla Juve all'approdo alla Carrarese, con un occhio sul Napoli: Hasa si racconta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Rimini già penalizzato, per il deferimento della Triestina c'è da attendere il 23 ottobre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, primo raduno stagionale della Rappresentativa. Tutti i giocatori convocati
Immagine news Serie C n.4 Serie C, punto di penalità per il Rimini: la nota della FIGC. E la nuova classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, arriva il nuovo allenatore: si tratta di Andrea Bonatti
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, il Sindaco Lombardo lancia l'appello per scegliere il nome
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, domani il debutto in Champions con il Real Madrdi: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Pilgrim: "Felice di essere rimasta. Obiettivi? Vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve esordisce in Europa: contro il Benfica la gara d'apertura della nuova UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso