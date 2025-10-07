Juventus, si può ancora monetizzare a gennaio per Vlahovic. Sul serbo il Bayern

Notizia di mercato che arriva da La Gazzetta dello Sport e che riguarda Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è in scadenza di contratto e in estate non si è trovato un accordo per la sua cessione. Resta ancora una possibilità alla Juventus per monetizzare, ossia la finestra di mercato di gennaio. Ed ecco che si può aprire uno scenario interessante.

Secondo quanto riporta la rosea, il Bayern Monaco si è informato sulla situazione dell'attaccante e potrebbe decidere di giocare d'anticipo acquistando il suo cartellino ed evitando rischiose aste. La Juventus dal canto suo sarebbe ben disponibile ad agevolare la cessione ma attenzione anche all'interesse dai club di Premier League come Manchester United e Chelsea.

Va detto che fin qui Vlahovic è di gran lunga l'attaccante col miglior rendimento della Juventus. In questo inizio stagione ha già segnato 4 reti in 8 partite, delle quali solo 2 lo hanno visto partire titolare. Un paragone impietoso rispetto ad esempio a Jonathan David (una rete in 7 partite) e Loic Openda (zero reti in 5 partite).