L'Italia di Gattuso aritmeticamente ai playoff Mondiali: la situazione del Girone I
Si chiude con due vittorie la finestra di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo del mese di ottobre dell'Italia di Gennaro Gattuso. Dopo il successo in terra estone gli azzurri superano anche Israele ad Udine grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al gol in pieno recupero del romanista Mancini. Nell'altro match odierno del Gruppo I pareggio 1-1 fra Estonia e Moldavia.
Questa la situazione del girone, con relativa classifica e quadro dei prossimi impegni del mese di novembre:
GRUPPO I
Estonia-Moldavia 1-1
12' Kait (E), 64' Bodisteanu (M)
Italia-Israele 3-0 - Clicca qui per rivivere le emozioni del match!
45'+2 rig. e 74' Retegui, 90'+4 Mancini
CLASSIFICA
Norvegia 18
Italia 15
Israele 9*
Estonia 4*
Moldavia 1
* una gara in più
PROSSIMI TURNI
Norvegia-Estonia (13 novembre, 18)
Moldavia-Italia (13 novembre, 20:45)
Israele-Moldavia (16 novembre, 20:45)
Italia-Norvegia (16 novembre, 20:45)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.