La Fiorentina ha scelto Vanoli, Rrahmani e Freuler verso il rinnovo: le top news delle 13

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:00Serie A
Giacomo Iacobellis

La Fiorentina ha scelto Vanoli - La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli come allenatore del dopo Stefano Pioli. Dopo giornate di discussioni e valutazioni dei diversi profili attualmente senza panchina, la società del presidente Rocco Commisso ha deciso di puntare sull'ex allenatore fra le altre di Venezia e Torino per provare ad uscire da una situazione che col passare delle giornate si è fatta complicatissima. Nella giornata di oggi, secondo le ultime raccolte, lo stesso Vanoli insieme al suo entourage si vedrà col Torino per formalizzare la risoluzione del contratto attualmente in essere col club granata. E salvo complicazioni, la giornata di domani sarà quella giusta per la firma del nuovo contratto con la Fiorentina che avrà validità per questa stagione più l'opzione legata al raggiungimento di determinati obiettivi per la prossima.

Rrahmani rinnova col Napoli - Amir Rrahmani è vicinissimo al rinnovo contrattuale. Il difensore kosovaro passerà dai 2,5 milioni di euro che percepisce a 4 milioni, con una scadenza però ravvicinata, perché firmerà fino al 30 giugno del 2028 - non è dato sapere se con opzione per il club - con un ritocco importante. Inizialmente si poteva pensare a un rinnovo fino al 2029, ma i 31 anni del giocatore fanno pensare a una scadenza più ravvicinata al Napoli.

Il Milan osserva Pellegrino - Osservato speciale sabato in Parma-Milan. La sfida del "Tardini" innanzitutto sarà molto importante per la formazione di Massimiliano Allegri per proseguire la sua corsa alle spalle del Napoli capolista. I rossoneri, che quest’anno non hanno le coppe europee, vogliono provare a dare la caccia alla prossima Champions League ma allo stesso tempo, visto il punto di distacco dalla squadra di Antonio Conte, cercare di cullare il sogno di poter vincere il campionato. E il mese di gennaio sarà orientato in questo senso con un mercato orientato a migliorare l’organico a disposizione. E qui torniamo alla sfida in terra emiliana in cui campo e mercato si intrecciano. A Casa Milan sono intenzionati a rinforzare il pacchetto offensivo con un giocatore nel mirino dei rossoneri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel prossimo match contro gli uomini di Carlos Cuesta, sarà monitorato l'attaccante gialloblù Mateo Pellegrino. L'argentino potrebbe essere il profilo cercato dalla società, quel numero nove che al momento manca ad Allegri.

Freuler, tra infortunio e prolungamento del contratto col Bologna - Nella giornata di ieri la dirigenza del Bologna ha fatto visita in ospedale a Remo Freuler, centrocampista reduce dall'intervento chirurgico per la frattura della clavicola riportata nell'ultimo turno di campionato contro il Parma. Per il management rossoblù un'occasione per mostrare vicinanza al giocatore svizzero che dovrà restare a lungo fuori dal campo, almeno di 2 mesi lo stop previsto. E magari anche per qualche battuta sul prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2026. Dalle ultime raccolte infatti il Bologna ha già pronta una proposta di rinnovo con scadenza 2027 con opzione per il 2028, offerta che sarà messa ufficialmente sul tavolo nei prossimi giorni quando il giocatore sarà uscito dall'ospedale.

