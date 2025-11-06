Empoli-Catanzaro, la nota dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Arrivano le determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive per la gara di sabato Empoli-Catanzaro di Serie B. Di seguito il dettaglio della nota:
Per l'incontro di calcio di Serie B "Empoli - Catanzaro", in programma 1'8 novembre 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura:
- Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Calabria esclusivamente per il settore ospiti;
- Vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai residenti nella Provincia di Firenze solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "U.S. Catanzaro 1919” in data antecedente al 31 maggio 2025;
- Incedibilità del titolo d'ingresso;
- Implementazione del servizio di stewarding;
- Rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.
