Fiorentina, Gudmundsson in Islanda per il processo: stasera il rientro, a dicembre la sentenza

Albert Gudmundsson non sarà della partita, stasera, quando la Fiorentina affronterà il Mainz alla Mewa Arena. Il fantasista viola è infatti volato in Islanda in questi giorni col permesso del club, dovendo presenziare nella giornata di mercoledì (ieri) all’ultima udienza del processo che lo vede coinvolto nel suo Paese per un’accusa di cattiva condotta sessuale legata a un episodio risalente all’estate del 2023.

Il calciatore, come riporta FirenzeViola.it, rientrerà stasera a Firenze e sarà a disposizione per il match di domenica contro il Genoa, mentre la sentenza in merito al procedimento giudiziario è attesa attorno ai primi giorni di dicembre.

Le ultime sulla panchina viola

Proseguono i lavori in casa Fiorentina per arrivare all'accordo definitivo e soprattutto alla firma di Paolo Vanoli come nuovo allenatore dopo l'esonero di Stefano Pioli. In queste ore vi abbiamo raccontato dei contatti fra l'entourage del tecnico ed il Torino per formalizzare la risoluzione del contratto, passaggio propedeutico alla firma con la società di Rocco Commisso. Entro domani mattina la fine del legame contrattuale coi granata sarà ufficializzato, a quel punto Vanoli insieme ai suoi agenti potrà presentarsi al Viola Park per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo: le parti hanno già trovato il punto di contatto, con l'allenatore che firmerà un contratto valido fino al giugno del 2026 a cui affiancare un'opzione libera per un ulteriore anno in mano alla Fiorentina che i dirigenti potranno attivare entro il mese di maggio. Quello che resta da capire è se Vanoli potrà essere in panchina già nella delicatissima sfida di domenica contro il Genoa a Marassi o se toccherà ancora a Daniele Galloppa guidare Kean e compagni. Questione di tempi tecnici che saranno più chiari nella giornata di domani, con la Fiorentina che intanto sarà impegnata fra poche ore sul campo del Mainz in Conference League con in panchina proprio l'allenatore della Primavera.