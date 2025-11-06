Rimini, altri tre punti di penalizzazione per violazioni amministrative. La nota TFN
Altra penalizzazione per il Rimini. Di seguito il testo del TFN che ufficializza un ulteriore -3 per i romagnoli:
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 2.000 euro e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. È stata invece rinviata al 12 dicembre la trattazione del deferimento a carico della Ternana (Girone B di Serie C). Le due società erano state deferite lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C..
