Cesena, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per il difensore Matteo Piacentini
Rinnovo contrattuale in casa Cesena. Di seguito la nota appena diffusa dal club romagnolo attraverso i propri canali ufficiali:
"Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il difensore Matteo Piacentini fino al 30 giugno 2027.
Approdato in bianconero nell’estate del 2023 ed oggi protagonista della sua terza stagione con il Cavalluccio, Piacentini si è sempre per professionalità, spirito di sacrificio ed attaccamento alla maglia".
Piacentini (26) finora ha messo a referto 32 presenze con la maglia bianconera. In precedenza per lui, dopo la fine dell'esperienza nelle giovanili del Sassuolo, avventure con Teramo, Modena e Triestina.
