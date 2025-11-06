Rimini, parla il legale rappresentante del tribunale: "Non risultano trattative formali per cessione"

Al netto dei primi decreti ingiuntivi che iniziano ad arrivare, in casa Rimini continuano a rincorrersi voci sulla possibile cessione del club, ma il tutto appare molto confusionario e sempre poco preciso: trattative infinite, sulle quali si era persino mosso il sindaco della città Jamil Sadegholvaad, che aveva sempre avuto la medesima risposta. Niente di vero.

E a confermare il tutto, come si legge su Il Resto del Carlino-Rimini in edicola quest'oggi, il legale rappresentante Antonio Buscemi, nominato dal tribunale lo scorso mese: "Nelle ultime settimane abbiamo letto notizie di potenziali acquirenti dei quali, sia io che il custode, non abbiamo mai avuto riscontro a livello formale. In questo modo tutti gli interessati potranno avere accesso ai documenti. Da quando sono stato nominato la priorità è stata anche quella di tenere uniti i ragazzi. Li ho incontrati anche ieri, insieme al custode. Raccontiamo loro la verità, come stanno le cose realmente. Senza nessuna promessa. Quelle del Rimini non sono casse floride, e questo ’andare avanti’ non sarà infinito".

La situazione, quindi, si fa sempre più complicata, e le prossime scadenze non sono poi così lontane. Se non saranno ottemperate, rischia di vanificarsi il tutto ancora molto prima del previsto...