Donadoni si presenta: "Spezia rappresenta una grande occasione in carriera per ripartire"

Come già annunciato nel corso della giornata, in casa Spezia si è quest'oggi presentato mister Roberto Donadoni, che torna ad allenare dopo cinque anni dalla sua esperienza, in Cina: il trainer è stato chiamato in sostituzione di mister Luca D'Angelo, e domani farà il suo esordio in campionato nella gara casalinga contro il Bari.

Queste, come si legge su calciospezia.it, le sue parole: "L’amicizia con il presidente Stillitano risale ai tempi dei Metrostars, ma l’amicizia è una cosa e il lavoro un’altra. In questi anni ho ricevuto chiamate, ma non farò nomi, quello che conta è che ho scelto questa opportunità. Non la considero una sfida, ma la naturale continuazione del mio percorso: voglio mettere a disposizione la mia esperienza in un progetto che ha fame di crescita. Dopo qualche giorno di lavoro con il gruppo, la ruggine è già sparita. Vedo ragazzi giovani, con voglia e passione, e questo mi dà grande fiducia".

Aggiunge quindi: "Dobbiamo restare coesi, solo insieme potremo rimetterci in carreggiata, e con noi anche i tifosi, perché il tifo spezzino è un valore aggiunto. Ripeto che Spezia rappresenta una grande occasione per ripartire, e voglio dare un contributo concreto, insieme a uno staff competente e a una società che ha le idee chiare".

Parlando quindi della classifica: "Non ho mai pensato che la mia carriera fosse finita, altrimenti non sarei qui, e mi rifiuto anche di pensare che la squadra accetti questa posizione di classifica. Deve reagire, come chi vuole dimostrare di meritare di più". Un commento anche alla questione legata a Daniele Verde: "Non ho parlato con lui, se in due giorni svisceriamo tutte queste cose diventa pesante. Valuteremo strada facendo, ora dobbiamo introdurre qualcosa di semplice

Nota conclusiva quindi alla sfida contro il Bari: "Non mi piacciono le partenze comode, ho voluto buttarmi subito. Potevo andare in Inghilterra come assistente, ma ho preferito rimettermi in gioco da primo allenatore. Questa è la mia strada, fatta di lavoro, passione e responsabilità. Oggi riparto da un gruppo che sento vicino al mio modo di essere e sono pronto a dare tutto per lo Spezia".